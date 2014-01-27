Организатору нелегального приезда 700 мигрантов предъявлено обвинение

Фото: ИТАР-ТАСС
Следователи МВД предъявили обвинение одному из организаторов банды, использовавшей рабский труд мигрантов.
Как сообщает пресс-служба главка полиции по Москве, ранее задержанный мужчина обвиняется в организации преступного сообщества, незаконной миграции и использовании рабского труда.
Напомним, 15 января был задержан гражданин Вьетнама, который подозревается в использовании рабского труда 700 мигрантов. ОПГ организовала нелегальный въезд его соотечественников в Россию для работы на подпольном швейном производстве.
В сентябре 2013 года было предъявлено обвинение по статье "использование рабского труда" еще одному члену преступной группы - генеральному директору компании "АСТ Групп".
История вопроса31 июля 2013 года на территории склада в Иртышском проезде полиция совместно с ФМС задержала 1200 граждан Вьетнама, не владевших русским языком. Было обнаружено 20 производственных цехов на более чем 800 рабочих мест. Иностранцы трудились в производственных швейных цехах, жили на территории подпольной фабрики и получали зарплату продуктами питания и товарами первой необходимости. Участники преступной группы изъяли у них документы, что не позволяло мигрантам вернуться в страну проживания.
Фигурантами уголовного дела являются 6 человек. 30 августа был задержан генеральный директор компании "АСТ Групп" - арендатор складов, где работали нелегалы. Ему предъявлено обвинение по статьям "Организация преступного сообщества", "Организация нелегальной миграции" и "Использование рабского труда".
