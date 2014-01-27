Организатору нелегального приезда 700 мигрантов предъявлено обвинение

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи МВД предъявили обвинение одному из организаторов банды, использовавшей рабский труд мигрантов.

Как сообщает пресс-служба главка полиции по Москве, ранее задержанный мужчина обвиняется в организации преступного сообщества, незаконной миграции и использовании рабского труда.

Напомним, 15 января был задержан гражданин Вьетнама, который подозревается в использовании рабского труда 700 мигрантов. ОПГ организовала нелегальный въезд его соотечественников в Россию для работы на подпольном швейном производстве.

В сентябре 2013 года было предъявлено обвинение по статье "использование рабского труда" еще одному члену преступной группы - генеральному директору компании "АСТ Групп".