Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Певец Крис Кельми может стать фигурантом уголовного дела из-за инцидента у спорткомплекса "Олимпийский", сообщает Агентство "Москва".
Рок-музыкант наехал на охранника спорткомплекса, а затем отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Его вызвали для опроса в подразделение ГИБДД УВД по Центральному округу столицы 27 октября.
После опроса все материалы по данному факту передадут в подразделение дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".
Напомним, певец наехал на охранника спорткомплекса "Олимпийский", который пытался преградить ему путь. По словам очевидцев, артист был в нетрезвом состоянии.
Выяснилось, что Кельми хотел выехать с платной стоянки, не оплатив машино-место. В итоге были вызваны полицейские. Артист получил штраф и временно лишился машины: ее отправили на эвакуаторе.