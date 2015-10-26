Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Певец Крис Кельми может стать фигурантом уголовного дела из-за инцидента у спорткомплекса "Олимпийский", сообщает Агентство "Москва".

Рок-музыкант наехал на охранника спорткомплекса, а затем отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Его вызвали для опроса в подразделение ГИБДД УВД по Центральному округу столицы 27 октября.

После опроса все материалы по данному факту передадут в подразделение дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Напомним, певец наехал на охранника спорткомплекса "Олимпийский", который пытался преградить ему путь. По словам очевидцев, артист был в нетрезвом состоянии.

Выяснилось, что Кельми хотел выехать с платной стоянки, не оплатив машино-место. В итоге были вызваны полицейские. Артист получил штраф и временно лишился машины: ее отправили на эвакуаторе.