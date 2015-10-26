Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября 2015, 20:35

Происшествия

Певец Крис Кельми может стать фигурантом уголовного дела

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Певец Крис Кельми может стать фигурантом уголовного дела из-за инцидента у спорткомплекса "Олимпийский", сообщает Агентство "Москва".

Рок-музыкант наехал на охранника спорткомплекса, а затем отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Его вызвали для опроса в подразделение ГИБДД УВД по Центральному округу столицы 27 октября.

После опроса все материалы по данному факту передадут в подразделение дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Певец Крис Кельми задержан за езду в нетрезвом состоянии

Ссылки по теме


Напомним, певец наехал на охранника спорткомплекса "Олимпийский", который пытался преградить ему путь. По словам очевидцев, артист был в нетрезвом состоянии.

Выяснилось, что Кельми хотел выехать с платной стоянки, не оплатив машино-место. В итоге были вызваны полицейские. Артист получил штраф и временно лишился машины: ее отправили на эвакуаторе.

следствие аресты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика