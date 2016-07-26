Форма поиска по сайту

26 июля 2016, 16:19

Происшествия

СК провел обыски у главы Федеральной таможенной службы России

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следователи провели обыски в кабинете и дома у главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

Кроме того, обыски прошли у заместителей Бельянинова Руслана Давыдова и Андрея Струкова, а также у президента страховой компании "Арсеналъ" Сергея Лобанова, "который является учредителем не менее 15 различных фирм, чья деятельность тесно связана с ФТС России".

В ходе обысков были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, отметил Маркин.

Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о контрабанде алкоголя. Фигурантами дела являются директор холдинговой компании "Форум" Дмитрий Михальченко, его заместитель Борис Коревской, а также заместитель генерального директора компании "КонтРейл Логистик Северо-Запад" Анатолий Киндзерский и директор "Юго-Восточной торговой компании" Илья Пичко.

