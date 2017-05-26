Фигурантам уголовного дела о взрыва газа в Волгограде предъявили обвинения

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Следователи предъявили обвинение трем фигурантам дела о взрыве бытового газа в жилом доме в Волгограде, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Владельца торгового павильона, его отца и нанятого ими работника обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

По данным следствия, Юрий Бабаян нашел на сайте объявление и нанял 35-летнего местного жителя Владимира Лексункина для подключения торгового павильона, принадлежащего его сыну, Юраславу Бабаяну, к городскому водопроводу.

Работник должен был произвести работы по проколу грунта под проезжей частью улицы Панфиловская в Советском районе Волгограда в направлении водяного колодца, расположенного у дома № 60 по Университетскому проспекту.

При этом, работы проводились без согласования с администрацией города, АО "Волгоградгоргаз" и иными контролирующими органами.

В ходе их выполнения была повреждена газовая труба, в связи с чем Лексункин вызвал аварийно-спасательную бригаду АО "Волгоградгоргаз". Утечку удалось устранить. Спустя два часа в ходе восстановительных работ произошел взрыв бытового газа. В результате полностью обрушился третий подъезд дома № 60.