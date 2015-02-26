В столице задержан новый фигурант "болотного дела"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Правоохранительные органы задержали в Москве по подозрению в причастности к беспорядкам 6 мая 2012 года на Болотной площади 24-летнего Ивана Непомнящих, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве заявили, что 25 февраля неназванный очевидец опознал Непомнящих как "лицо, применявшее насилие к сотрудникам правопорядка на Болотной площади". Непомнящих, который в настоящее время работает инженером-конструктором, подозревают в нарушении части 2 статьи 212 УК РФ "Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью 1 настоящей статьи", а также статьи "Применение насилия в отношении полицейского, не опасного для жизни или здоровья".

По версии следствия, 6 мая 2012 года он, "препятствуя задержанию агрессивно настроенных граждан, нанес не менее четырех ударов руками и зонтом сотрудникам полиции, обеспечивающим охрану общественного порядка".

Непомнящих отказался от дачи показаний и не признал причастность к инкриминируемым преступлениям. При этом в СК утверждают, что у следствия есть видеозаписи, на которых зафиксирован Непомнящих, бьющий полицейских, а также заключение судебной криминалистической экспертизы, согласно которой на видео запечатлен именно Непомнящих. Также в СК упомянули показания потерпевших и свидетелей.

"Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении Непомнящих меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему планируется предъявить обвинение", – говорится в сообщении СК.

Напомним, в ходе митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года произошли столкновения участников акции с полицией. Более 400 демонстрантов были задержаны. По факту призывов к массовым беспорядкам и применения насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело. В качестве свидетелей были допрошены около 1,3 тысячи граждан.

Всего по "болотному делу" проходят более 30 человек, 13 из них были признаны виновными и амнистированы. Так, Максим Лузянин в 2012 году был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. В феврале 2014 года виновными признали Сергея Кривова, Ярослава Белоусова, Артема Савелова, Алексея Полиховича, Дениса Луцкевича, Андрея Барабанова, Степана Зимина и Александру Наумову (Духанину). Александра Наумова (Духанина) получила 3 года и 3 месяца условно, остальные - от 2,5 до 4 лет колонии общего режима. Ярослав Белоусов и Артем Савелов уже находятся на свободе, они вышли в сентябре и декабре 2014 года соответственно.

Кроме того, в октябре Алексея Гаскарова и Александра Марголина приговорили к трем годам и шести месяцам, Илья Гущин получил два года и шесть месяцев лишения свободы, а Елена Кохтарева, полностью признавшая вину, получила условный срок.

Последняя волна задержаний подозреваемых по "болотному делу" прошла в мае 2014 года, тогда задержали Дмитрия Ишевского, Полину Стронгину и Олега Мельникова. Двоих последних амнистировали, а Ишевский признал вину и получил три года и два месяца колонии.