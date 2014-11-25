Директора подмосковного заповедника уличили в присвоении 7 млн рублей

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Директора Приокско-Террасного заповедника обвиняют в присвоении около 7 миллионов рублей. Мужчина расходовал деньги организации в личных целях, сообщает пресс-служба СК по Московской области.

По данным следствия, обвиняемый решил "заработать" на присвоении средств от экскурсий на территории природной зоны. Для посетителей предлагали два способа оплаты - безналичный и наличный. В последнем случае деньги шли в бухгалтерию, которая вносила их на счета заповедника.

Однако директор попросил не вносить деньги в кассу, а передавать ему. Он мотивировал это необходимостью пустить средства на закупку материалов для заповедника.

С июня 2010-го по октябрь 2011 года злоумышленник присвоил почти 7 миллионов рублей. После этого деятельностью директора заинтересовались правоохранительные органы, и он был арестован.

Действия мужчины оценили по статьям "Присвоение или растрата" и "Злоупотребление должностными полномочиями". В настоящее время ему предъявлено обвинение, дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что две недели назад в подмосковном Ногинске задержали исполнительного директора турагентства, похитившего у клиентов более 3,5 миллионов рублей. Женщина присвоила денежные средства, которые должны были пойти на приобретение путевок.