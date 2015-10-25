14-летняя девушка выпала из окна квартиры в Химках

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В Химках школьница выпала из окна квартиры, находящейся на 14-м этаже, сообщили в МВД по Московской области. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.

Тело 14-летней девочки было обнаружено на улице Марии Рубцовой около одиннадцати вечера. В квартире девушка проживала с матерью и отчимом.

По предварительным данным, в момент несчастного случае вместе с ней находились сестра и подруги. Она сидела на подоконнике, свесив ноги на улицу. В какой-то момент подруги заметили, что девочки нет в квартире, и выглянув в окно, увидели её лежащую внизу.

Травмы прибывшие на место следователи и медики определили как характерные для падения с высоты. Тело отправлено в морг для проведения судебно-медицинского исследования. Проводится следственная проверка.

Напомним, сегодня утром мужчина погиб после попытки самоубийства в метро на станции "Войковская". Мужчина 45-50 лет бросился под прибывающий электропоезд.

Получив тяжелые травмы, пострадавший был доставлен нарядом скорой помощи больницу. Позднее мужчина скончался. В результате инцидента на линии произошла задержка поездов на 17 минут.