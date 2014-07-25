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Следствие

25 июля 2014, 15:59

Двух сотрудниц ФНС будут судить за участие в хищении 650 млн рублей

следствие уголовные дела хищения ФНС налоговые инспекторы

Фото: ИТАР-ТАСС

СКР передал в суд уголовное дело в отношении двух сотрудниц налоговой, участвовавших в хищении 650 миллионов рублей под видом возмещения НДС, передает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, группа злоумышленников, незаконно требовавшая возврата налога, отправили в два столичных отделения ФНС подложные документы, в которых говорилось о якобы нереализованных товарах, за которые и причитается часть НДС.

Сотрудники налоговой отправили материалы для проверки в одно из подмосковных отделений службы, где и работали обвиняемые. От них требовалось проверить, действительно ли существовал товар, о котором говорилось в документах, и опросить сотрудников компаний.

Сотрудницы ФНС, не выезжая на место, собственноручно заполнили протоколы и отправили их в столичное управление службы, которое постановило вернуть компаниям 650 миллионов рублей.

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В отношении фигуранток дела было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

Отметим, что инцидент входит в крупное дело о мошенничестве на 5 миллиардов рублей. По данным следствия, с февраля 2009 по декабрь 2010 года участники ОПГ похитили из бюджета более 5 миллиардов рублей под видом возмещения НДС. Эти средства были выплачены 11 подконтрольным фиктивным компаниям в связи с тем, что фирмы якобы не реализовали в налоговый период приобретенные товары народного потребления, которые в реальности не существовали - из бюджета возмещалась разница между уплаченным и выставленным налогом.

Суд уже вынес приговор бывшим оперативникам УВД ЮЗАО Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову, которые также помогали злоумышленникам фальсифицировать документы. Экс-полицейские приговорены к 12 лет колонии на двоих.

В настоящее время один из фигурантов дела арестован заочно, еще двое находятся под стражей и еще один скрылся от следствия.

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