Завершено расследование по делу одного из организаторов теракта на Дубровке

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Следственные органы завершили расследование дела 41-летнего Хасана Закаева, которого считают причастным к захвату заложников в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году. Об этом сообщает Агентство "Москва", со ссылкой на адвоката потерпевших по делу Игоря Трунова.

"Из общего дела о теракте на Дубровке в отдельное производство выделено дело в отношении Закаева, по которому многие из моих подзащитных признаны потерпевшими, и оно завершено. Нам прислали повестки к ознакомлению с 87 томами материалов этого дела, по окончании ознакомления дело будет направлено для рассмотрения в суд", – сказал Трунов.

Напомним, Хасан Закаев находился в розыске и был задержан летом 2014 года при попытке въехать в Крым с территории Украины по поддельным документам.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям – "Террористический акт", "Организация преступного сообщества", "Убийство", "Захват заложника", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

По версии следствия, Закаев входил в организованное преступное сообщество, которое возглавлял Шамиль Басаев, и оказывал пособничество в подготовке теракта и захвате заложников в театральном центре. В 2002 году он, как считают следователи, организовывал транспортировку в Москву оружия и самодельных взрывных устройств, которые и были использованы террористами.

Напомним, террористы во главе с Зелимханом Яндарбиевым захватили ДК "Московского подшипника" 23 октября 2002 года, в здании проходил мьюзикл "Норд-Ост". В заложниках оказалось порядка 900 человек.

Спустя почти трое суток произошел штурм здания. В результате трагедии погибли 130 человек, в том числе 10 детей. Все боевики, захватившие заложников, были уничтожены в ходе спецоперации. Тогда были изъяты 25 "поясов смертников" и две мощных бомбы по 40 килограммов взрывчатки.

В течение пяти лет по уголовное делу, связанному с терактом, были осуждены пять человек, в том числе майор милиции Игорь Алямкин, оформивший регистрацию участнице захвата Луизе Бакуевой.

Также обвинялись Шамиль Басаев, Зелимхан Яндарбиев, Герихан Дудаев, Хасан Закаев. Первые двое были ликвидированы российскими спецслужбами, Герихан Дудаев остается в международном розыске. В его отношении заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.