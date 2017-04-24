Форма поиска по сайту

Новости

24 апреля 2017, 18:49

Происшествия

Глава Дагестана взял под личный контроль ситуацию со взрывом гранаты в школе

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов взял под личный контроль ситуацию в школе, в которой из-за взрыва гранаты погиб подросток. Об этом сообщает ТАСС.

Оперативные сведения постоянно поступают Абдулатипову, отмечается в сообщении.

ЧП произошло в селении Агвали, где в компьютерном классе взорвалась ручная боевая граната. Пострадало 11 детей, один из которых погиб.

Выяснилось, что один из школьников нашел гранату на улице и решил принести в класс.

По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что один ученик погиб в результате неосторожного обращения с оружием.

следствие чп

Главное

