Надежде Савченко предъявили окончательное обвинение

Фото: M24.ru

Украинской летчице Надежде Савченко предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Савченко обвиняют в пособничестве в убийстве двух и более лиц, пособничестве в покушении на убийство двух и более лиц по мотивам политической ненависти, а также незаконное пересечение российской границы.

Надежда Савченко, ранее служившая в украинском добровольческом батальоне "Айдар", была задержана российскими правоохранительными органами по подозрению в причастности к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

Журналисты были убиты в ходе минометного обстрела под Луганском. По версии следствия, перед обстрелом Савченко определила их координаты и передала украинским силовикам.

Сама летчица отрицает свою вину. Савченко заявляет, что ее похитили на территории Украины, затем переправили в Россию и передали российским силовикам. По российской версии, летчица попала в Россию под видом беженки, после чего была задержана.

"В ближайшее время материалы уголовного дела в отношении Савченко будут выделены в отдельное производство из общего уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны для завершения расследования, предоставления сторонам для ознакомления и последующей передачи в суд", - сообщил официальный представитель СК России Владимир Маркин.

За время задержания Савченко была избрана народным депутатом от партии "Батькивщина" в Верховную Раду Украины и стала членом постоянной делегации Верховной рады в ПАСЕ. Позднее ей было присвоено звание Героя Украины.