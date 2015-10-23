Сергею Полонскому предъявлено окончательное обвинение

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Бизнесмену Сергею Полонскому и пяти менеджерам корпорации "Миракс-Групп" предъявлено окончательное обвинение, сообщает ТАСС.

Им инкриминируют хищение чужого имущества с причинением материального ущерба в особо крупном размере.

По версии следствия, Сергей Полонский похитил более 5,7 миллиарда рублей у участников долевого строительства жилищного комплекса "Кутузовская миля", возведение которого началось еще в 2002 году.

Пострадавшими от действий Полонского признаны более 80 человек. 29 марта 2014 года против бизнесмена возбудили дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Полонского также обвиняют в хищении около 150 миллионов рублей средств участников долевого строительства другого жилого комплекса – "Рублевская Ривьера".

Ранее сообщалось, что срок следствия по делу бизнесмена Сергея Полонского продлен до 11 января 2016 года.