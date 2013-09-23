СК возбудил уголовное дело по факту ДТП на переезде в Щербинке

По факту аварии на ж/д переезде в Щербинке возбуждено уголвное дело

Следственный отдел на транспорте СКР возбудил уголовное дело по факту столкновения электрички и автомобиля в Щербинке Новомосковского округа.

Как сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного отдела, дело было возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Напомним, утром 26 августа в Новой Москве столкнулись электричка и легковой автомобиль. ДТП произошло в 6.48 на переезде платформы Щербинка.

В результате аварии пострадал 1 человек – водитель легковушки. Его госпитализировали в Подольскую городскую больницу в состоянии комы.

По данным РЖД, виновником аварии является дежурный по переезду, который вручную открыл шлагбаум.