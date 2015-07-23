СКР отказался возбуждать дело против Варвары Карауловой

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело в отношении студентки Варвары Карауловой и о ее вероятной вербовке в экстремистскую организацию, сообщает МИА "Россия сегодня".

Как отметил официальный представитель ведомства Владимир Маркин, по факту возможного участия Карауловой в деятельности экстремистского сообщества прошла проверка, и было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела.

Напомним, 19-летняя студентка второго курса философского факультета МГУ пропала 27 мая. Она выехала в университет, но не явилась на занятия. Позднее стало известно, что девушка находится в Турции. Ее объявили в международный розыск по линии Интерпола.

Незадолго до исчезновения она сменила свое имя в мобильном мессенджере на написанное арабской вязью мусульманское имя Амина.

По сообщениям некоторых СМИ, в сентябре прошлого года девушка увлеклась арабской культурой и начала факультативно изучать арабский язык в университете, а также ходила на занятия в хиджабе. Через несколько дней после исчезновения Караулову задержали в Турции недалеко от сирийской границы.

По словам адвоката семьи Карауловых Александра Карабанова, все следственные мероприятия с Варварой закончены. По его словам, сейчас она проходит по делу о своей предполагаемой вербовке в "Исламское государство" (их деятельность запрещена в России) исключительно как свидетель.