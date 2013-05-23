Форма поиска по сайту

23 мая 2013, 16:47

Член московской банды киллеров предстанет перед судом

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении киллера Дмитрия Макаренко. Он обвиняется в убийстве, незаконном хранении оружия и в участии в банде.

Как сообщает пресс-служба СКР, в 2005 году была создана банда киллеров, которые выполняли заказные убийства. На счету у группы – четыре нападения, три из которых закончились смертью коммерсантов.

В 2009 году было возбуждено уголовное дело по факту убийства предпринимателя Соломона Гаврилова. В результате оперативно-следственных действий были задержаны Дмитрий Макаренко, Юрий Хасанов и Григорий Шевченко.

Дело Макаренко передано в суд, расследование уголовного дела в отношении других обвиняемых продолжается. Кроме того, в международный розыск объявлен еще один фигурант дела – Андрей Сафронов.

