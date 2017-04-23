Подписку о невыезде взяли с напавшего на медработников мужчины в Москве

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Подписку о невыезде и надлежащем поведении взяли с жителя столицы, напавшего на работников скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.

Инцидент произошел 22 апреля 2017 года. Медики приехали в квартиру по улице Василисы Кожиной. Они пытались оказать помощь 35-летнему мужчине, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Однако он начал бросаться в работников предметами мебели и причинил им телесные повреждения. Кроме того, мужчина угрожал им убийством.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов остановили мужчину.

Расследование дела продолжается.