23 апреля 2017, 13:41

Происшествия

Подписку о невыезде взяли с напавшего на медработников мужчины в Москве

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Подписку о невыезде и надлежащем поведении взяли с жителя столицы, напавшего на работников скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.

Инцидент произошел 22 апреля 2017 года. Медики приехали в квартиру по улице Василисы Кожиной. Они пытались оказать помощь 35-летнему мужчине, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Однако он начал бросаться в работников предметами мебели и причинил им телесные повреждения. Кроме того, мужчина угрожал им убийством.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов остановили мужчину.

Расследование дела продолжается.

следствие подписка о невыезде чп

