Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля 2017, 14:38

Происшествия

Бастрыкин поручил найти причастных к гибели рабочих в Челябинской области

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил создать следственную бригаду для исследования обстоятельств гибели рабочих в шахте в Челябинской области, сообщает официальный представитель комитета Светлана Петренко.

На место происшествия направили исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Челябинской области Степана Шульгу.

Руководство регионального ведомства должно дать оценку действиям всех лиц, причастных к деятельности предприятия, где произошла трагедия.

Двое рабочих погибли при обвале породы в шахте в Пластовском районе. Кроме того, пострадал один человек, его доставили в больницу.

По информации МЧС, обрушение произошло на глубине 700 метров. Эвакуировали более 160 горняков, на данный момент поисково-спасательные работы завершены.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

следствие Александр Бастрыкин шахты гибель людей Челябинская область чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика