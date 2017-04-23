Бастрыкин поручил найти причастных к гибели рабочих в Челябинской области

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил создать следственную бригаду для исследования обстоятельств гибели рабочих в шахте в Челябинской области, сообщает официальный представитель комитета Светлана Петренко.

На место происшествия направили исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Челябинской области Степана Шульгу.

Руководство регионального ведомства должно дать оценку действиям всех лиц, причастных к деятельности предприятия, где произошла трагедия.