Адвоката "Давидыча" хотят лишить статуса судебного защитника

"Московский патруль": Сергея Жорина могут лишить статуса адвоката

Следователи столичной полиции потребовали лишить адвоката Сергея Жорина профессионального статуса, передает "Москва 24".

Адвокат Сергей Жорин представляет интересы основателя сообщества стритрейсеров "Смотра.ру" Эрика Китуашвили известного как "Давидыч". Кутуашвили обвиняется в мошенничестве на 1,3 миллиона рублей.

Следователи просят лишить юриста статуса адвоката, ссылаясь на недобросовестное отношение к возложенным на него обязанностям. Юриста предупредили об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного следствия без согласования следователя, сообщили в ГУ МВД по Москве.

Адвокат отказался подписать подтверждающий это документ. Позже стало известно о комментариях, касающихся предварительного расследования, которые защитник давал в СМИ, рассказали в пресс-службе ведомства.

Сергей Жорин отреагировал в социальной сети Facebook, написав что продолжит работу несмотря на давление.

Гсу Москвы просит адвокатскую палату лишить меня статуса адвоката.Наряду с этим, ежедневно выходят "честные" репортажи ... Опубликовано Сергеем Жориным 23 марта 2016 г.

Эрика Китуашвили задержали 21 февраля 2016 года по уголовному делу о хищении в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих одной из столичных страховых компаний. Стритрейсера поместили в СИЗО до 20 апреля 2016 года.

По версии следствия, обвиняемый в июне 2008 года вместе с пособниками инсценировал хищение дорогостоящей иномарки. После этого злоумышленники якобы представили в страховую компанию подложные документы и, после наступления страхового случая, получили на банковский счет возмещение в размере 1 миллиона 350 тысяч рублей. Свою вину Эрик Китуашвили не признает.