23 января 2017, 11:56

Происшествия

Тело мужчины четыре дня пролежало в квартире в районе Ховрино

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Тело пожилого мужчины, который скончался около четырех дней назад, обнаружили сотрудники правоохранительных органов на севере столицы, в районе Ховрино, передает Агентство "Москва".

О трупном запахе сообщил в полицию безработный сосед умершего. Когда полицейские прибыли на улицу Ляпидевского и вскрыли дверь, внутри они нашли тело 58-летнего хозяина жилья. Следов насильственной смерти на теле, а также признаков борьбы или ограбления в квартире они не обнаружили.

По предварительным данным, мужчина умер около четырех дней назад, причина его смерти пока не установлена.

следствие квартиры полицейские смерти Ховрино обнаружение тела чп

