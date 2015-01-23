СК проверяет обстоятельства гибели двоих рабочих на проспекте Вернадского

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Следственный комитет проводит доследственную проверку обстоятельств гибели двоих рабочих на проспекте Вернадского. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

"В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Иванова.

Напомним, двое рабочих погибли в результате падения строительной люльки. Тросы конструкции оборвались во время фасадных работ.

Еще один человек пострадал и был доставлен в больницу.