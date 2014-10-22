Против застройщика мансарды в доме на Фрунзенской набережной возбудили дело

Фото: ТАСС/ Григорий Сысоев

В столице возбудили уголовное дело по факту строительства незаконной мансарды на доме на Фрунзенской набережной, сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы.

Установлено, что работы по надстройке мансарды на многоквартирном доме, являющимся объектом культурного наследия (здание было построено архитектором Яковлевым в 50-е годы прошлого века), ведутся без необходимых разрешений.

Государственные органы уже принимали меры, однако незаконные работы не прекратились и привели к повреждению здания. Они также создавали угрозу для жителей дома.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статьям "Самоуправство" и "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия".

Сейчас незаконные строительные работы прекращены, и проводится восстановление первоначального состояния кровли. Дальнейшее расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.

Ранее M24.ru сообщало, что столичные власти подготовили документы в суды по 20 незаконным мансардам на крышах жилых домов в центре Москвы, еще по трем адресам районные суды уже поддержали снос, два дела находятся на рассмотрении. Об этом M24.ru сообщил пресс-секретарь префекта ЦАО Павел Большунов.

В основном, в мансардах оборудованы дополнительные жилые площади, так, в одном из домов на присвоенном чердаке сделали туалет, кухню и личный кабинет. Кроме того, могут быть снесены элитные квартиры в мансардах, созданных более 10 лет назад.

Жильцы дома на Фрунзенской добились сноса нелегальной мансарды

По словам Большунова 5 адресов с такими постройками уже находятся в производстве, из них по трем вынесены решения в пользу сноса. В частности, лишатся надстроек два дома на Новослободской улице - №14/19 стр.1 и № 62, а также дом № 3А стр.2 в Большом Златоустинском переулке.