22 октября 2013, 11:15

Происшествия

Двоим участникам погрома в Бирюлеве предъявлено обвинение

Фото: ИТАР-ТАСС

Следствие предъявило обвинение двоим участникам погрома в районе Бирюлево Западное. То же решение ожидает и третий фигурант дела о хулиганстве.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе столичной полиции, уголовно-процессуальный статус с "подозреваемый" на "обвиняемый" был изменен у арестованных Тимура Мусикаева и Андрея Титаренко.

Напомним, массовые беспорядки в Бирюлево начались 13 октября в ходе народного схода, организованного местными жителями после убийства 25-летнего москвича Егора Щербакова. Агрессивно настроенные граждане разбили стеклянные двери торгового центра и перевернули несколько машин. В результате полицией было задержано около 400 человек, 70 из них привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Убийство москвича Егора Щербакова произошло в ночь на 10 октября в Востряковском проезде. По подозрению в убийстве задержан приезжий Орхан Зейналов. Он был арестован судом до 10 декабря, однако на заседании отказался признать вину и попросил отпустить его под залог.

Сюжет: Дело об убийстве Егора Щербакова
