Подозреваемому в бостонском теракте предъявлено обвинение

Джохар Царнаев. Фото: fbi.gov

Подозреваемому в совершении теракта во время Бостонского марафона Джохару Царнаеву предъявлено обвинение в применении оружия массового поражения. Соответствующие документы по делу оформлены и зарегистрированы.

Ему грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного срока или смертной казни, сообщает полиция Бостона.

Первые судебные слушания по делу Царнаева назначены на 30 мая, сообщает агентство Франс Пресс.

Напомним, теракт в Бостоне произошел 15 апреля. На финише знаменитого Бостонского марафона произошли два взрыва. Три человека погибли, более 180 получили ранения.

19 апреля был задержан один из подозреваемых в теракте – Тамерлан Царнаев. Он скончался в больнице от многочисленных ранений. Вечером того же дня правоохранителям удалось задержать его брата Джохара, также подозреваемого в совершении теракта.