Суд в Пушкине рассмотрит дело обвиняемых в превышении полномочий экс-полицейских

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Пушкинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывших сотрудников отдела полиции по Красноармейску – дежурного дежурной части Семена Степочкина, полицейского-водителя Владимира Удовика, участкового уполномоченного Олега Хрупова и старшего полицейского батальона полиции Пушкинского отдела вневедомственной охраны Сергея Черкасова, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.

По данным следствия в ночь на 15 августа 2015 года Степочкин незаконно, без составления официальных документов, поместил в камеру для административно задержанных мужчину, обратившегося в дежурную часть по вопросу доставления в отдел полиции Красноармейска его знакомого. Затем он с соучастниками избил потерпевшего.

В настоящее время Степочкин, Удовик и Хрупов заключены под стражу, с Черкасова взята подписка о невыезде.