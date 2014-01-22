Ущерб по делу зятя Сердюкова составил 12 миллионов рублей - СК

Фото: ИТАР-ТАСС

Сумма ущерба по делу зятя бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова составила 12 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ранее стало известно, что Валерий Пузиков стал фигурантом дела о растрате и мошенничестве. По некоторым данным, уголовное дело касается периода, когда Пузиков руководил компанией "СПБ Инженертехцентр" Минобороны.

По данным следствия, он взял в аренду у аффилированных фирм дорогостоящие машины. Но на самом деле машины не эксплуатировались. Однако с 2010 по 2013 год предприятие перечислило коммерческим организациям более 8 миллионов рублей.

Кроме того, на должности менеджера, секретаря-референта и медицинской сестры предприятия были назначены лица, которые фактически свои обязанности не исполняли. Зная об этом, руководство подписывало приказы о выплате им заработной платы, премий, а также оплате расходов на командировки. Данными действиями предприятию причинен ущерб на сумму свыше 4 миллионов рублей.

Также сообщалось, что Пузикову принадлежит база отдыха "Житное", на которой солдаты-срочники из полка дальней авиации высадили тополя и газонную траву, а воины-железнодорожники построили асфальтированную дорогу от комплекса к побережью Каспия.