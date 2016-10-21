Форма поиска по сайту

21 октября 2016, 17:07

Происшествия

Школьник умер во время спортивной тренировки в Подмосковье

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Разрыв стенки аорты стал причиной смерти 12-летнего мальчика во время тренировки по джиу-джитсу в Подмосковье, сообщает пресс-служба Главного следственного управления ГСУ СК по Московской области.

При этом в день трагедии медики выдали мальчику справку об отсутствии противопоказаний к занятию спортом.

В поликлинике, к которой был прикреплен мальчик, изъяли необходимые документы для проведения экспертизы. Также следователи опросят медперсонал, который проводил осмотр мальчика и выдал справку.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Трагедия произошла в спортивном клубе в Люберецком районе. Во время тренировки мальчику стало плохо, он жаловался на боль в животе. Затем ребенок упал в обморок, а приехавшая бригада "скорой помощи" констатировала смерть.
следствие смерти несчастный случай чп

