В деле о гибели главы Total во Внукове сменилась следственная группа

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Дело о крушении самолета Falcon в аэропорту Внуково поручено новой оперативно-следственной группе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката одного из фигурантов Александра Карабанова.

"Нас с моим подзащитным вызвали в Следственный комитет и уведомили, что дело будет расследоваться новой следственной группой", – отметил Карабанов.

По его словам, специалисты новой следственной группы должны устранить нарушения, выявленные прокуратурой, а также установить степень ответственности должностных лиц аэропорта.

Напомним, в ночь на 21 октября 2014 года во Внукове разбился частный самолет Falcon. На его борту находились четыре человека, все они погибли. Одним из пассажиров разбившегося самолета был член совета директоров французской нефтяной корпорации Total Кристоф де Маржери.

Причиной крушения самолета, по версии следствия, стало столкновение самолета со снегоуборочной машиной на взлетной полосе. Владимир Мартыненко, который управлял машиной, заблудился на летном поле Внукова в условиях тумана. Он был взят под стражу по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

С троих фигурантов дела взяли подписку о невыезде. Речь идет о диспетчере-стажере Светлане Кривсун, диспетчере Александре Круглове и руководителе полетов Романе Дунаеве.

Ранее m24.ru сообщало, что прокуратура вернула на доследование уголовное дело о гибели де Маржери и продлила срок следствия до 24 октября.