Следствие рассматривает четыре версии авиакатастрофы во Внукове

Во Внукове-3 разбился частный самолет главы нефтяной компании Total

Следствие рассматривает четыре версии крушения легкомоторного самолета в столичном аэропорту Внукове, среди них, в частности, вина пилотов и диспетчеров, сообщил M24.ru руководитель московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Иван Сибул.

"Есть различные версии происшествия: вина пилотов, вина диспетчеров, вина водителя снегоуборочной машины, плохая видимость", - сказал он.

При этом, по его словам, самолет задел машину передней стойкой шасси и перевернулся. Сейчас следователи выясняют, есть ли видеозапись ЧП. Он добавил, что рассматривается вопрос об отстранении ряда сотрудников аэропорта от выполнения обязанностей.

Легкомоторный самолет Falcon разбился в ночь на вторник в столичном аэропорту "Внуково". Погибли четыре человека. Как выяснилось, пассажиром разбившегося самолета был член совета директоров французской нефтяной корпорации Total Кристоф де Маржери. Предприятие уже подтвердило его гибель. Предполагается, что причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной.