Начальство травмированного матроса пойдет под суд в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело в связи с нарушениями правил безопасности на теплоходе "Викинг Хельги". В результате халатности командного состава 20-летний матрос судна получил тяжелые травмы головы и тела. Молодой человек упал с высоты более восьми метров.

Инцидент произошел в августе у причала Московского Северного речного вокзала. Пострадавший вместе с другим матросом мыли водоотводный желоб крыла палубы пришвартованного судна, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Выполняя поручение начальства, один из матросов не удержался и сорвался вниз. В ходе расследования происшествия выяснилось, что командный состав теплохода допустил грубые нарушения безопасности матросов.

Добавим, что "Викинг Хельги" принадлежит питерскому обществу с ограниченной ответственностью "Пассажирский флот".

Расследование уголовного дела продолжается.