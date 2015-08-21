Колесо автобуса, попавшего в ДТП с 10 пострадавшими, было изношено

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Колесо автобуса, попавшего на Ленинском проспекте в аварию с 10 пострадавшими, было изношено, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичную полицию.

Сотрудники ГИБДД составили протокол за управление транспортным средством, находящимся в ненадлежащем техническом состоянии, на водителя автобуса.

В ходе осмотра инспектор зафиксировал, что на заднем колесе автобуса установлена шина со значительной степенью износа, а при наличии таких неисправностей эксплуатация машины запрещается.

При этом обстоятельства произошедшей аварии еще устанавливаются. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после получения результатов судмедэкспертизы, которая установит степень тяжести травм.

Напомним, ДТП произошло 20 августа на Ленинском проспекте напротив дома 137 около станции метро "Тропарево". Столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси.

В автобус, следовавший по маршруту №707, не снижая скорости, въехало маршрутное такси одного из коммерческих перевозчиков маршрута №590.

Всего в ДТП пострадали десять человек, семь из них госпитализированы. Один ребенок госпитализирован в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое взрослых в ГКБ №64, двое в ГКБ №1, один в ГКБ №7 и один в НИИ СП им. Склифосовского. Трое пострадавших отказались от госпитализации.