Прокурор попросил для убийцы Егора Щербакова 18 лет тюрьмы

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Гособвинитель попросил суд приговорить Орхана Зейналова, обвиняемого в убийстве футбольного болельщика Егора Щербакова, к 18 годам колонии, передает Агентство "Москва".

По мнению прокурора, вина Зейналова была полностью доказана в ходе следствия.

Резонансное преступление было совершено 10 октября прошлого года. По версии следствия, Орхан Зейналов напал на Егора Щербакова, который возвращался домой со своей девушкой. Подсудимый в тот момент был пьян. Он избил потерпевшего, а затем два раза ударил его ножом. Щербаков скончался на месте происшествия.

Убийство спровоцировало массовые беспорядки в Западном Бирюлеве. Местные жители устроили стихийный сход с требованием найти и наказать убийцу. Собрание переросло в погромы - местные жители отправились громить располагавшуюся в районе плодоовощную базу.

15 октября прошлого года Зейналов был задержан в Коломне. В ходе расследования подсудимый отрицал вину и выдвигал различные версии случившегося, начиная от самообороны и заканчивая тем, что его не было на месте преступления.

Однако причастность к убийству была подтверждена после ряда экспертиз. Было установлено, что обвиняемый не менее 20 раз ударил Щербакова. Кроме того, следователи выяснили, что убитый, желая закончить конфликт, отошел от Зейналова, но тот достал нож и снова напал на молодого человека.

Резонансное убийство стало причиной ряда отставок. В частности, постов лишились экс-глава УВД по ЮАО Александр Подольный, бывший глава управы района Бирюлево Западное Виктор Легавин, префект ЮАО Георгий Смолеевский и бывший начальник управления ФМС по ЮАО Елена Грозовская.