Грузовик, протаранивший автобус под Подольском, был неисправен

Фото: ИТАР-ТАСС

У КамАЗа, протаранившего автобус под Подольском в Новой Москве, тормоза работали неэффективно из-за того, что ТО грузовика давно не проводилось. Кроме того, грузовик был перегружен.

Как сообщает пресс-служба столичного управления полиции, эти данные следователи получили после автотехнической экспертизы. Также в МВД выяснили, что виновник ДТП Грачия Арутюнян нарушил правила дорожного движения осознанно и в момент столкновения руководил своими действиями.

Напомним, 13 июля в Троицком округе произошла крупная авария - рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. В результате погибли 18 человек, 45 пострадали.

Авария произошла около села Ознобишино. По предварительным данным, водитель грузовика КАМАЗ, груженого щебнем, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил пассажирский автобус Liaz, следовавший из Подольска в поселок Жохово. От удара автобус, в котором находилось 68 человек, разорвало на две части, почти все 12 кубометров щебня высыпались в салон.