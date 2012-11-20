По делу "Оборонсервиса" изъято около 700 миллионов рублей

У фигурантов по делу "Оборонсервиса" изъяли около 700 миллионов рублей

У фигурантов дела "Оборонсервиса" изъято денежных средств и ценностей на общую сумму около 700 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена еще одна банковская ячейка с денежными средствами и документами, оформленная на А.Ю. Киселева. По данным правоохранительных органов, он является племянником генерального директора ЗАО "Безопасность и связь" А.Н. Елькина.

Из ячейки были изъяты наличные денежные средства в сумме 5,69 млн долларов США, а также "документация, представляющая интерес для оперативных сотрудников", говорится в сообщении МВД.

Как отмечает ведомство, с начала проведения оперативно-розыскных мероприятий общая сумма изъятых денежных средств и ценностей, которые могут принадлежать участникам организованной группы, составила около 700 млн рублей в рублевом эквиваленте.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил пять уголовных дел по фактам мошенничества при реализации недвижимости, акций и земельных участков, принадлежащих ОАО "Оборонсервис", подконтрольного Министерству обороны.