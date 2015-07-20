У обвиняемого по делу об убийстве Немцова подозревают онкологию

Фото: m24.ru/Александр Авилов

У Хамзата Бахаева, обвиняемого по делу об убийстве Бориса Немцова, подозревают онкологию. Об этом сообщил его адвокат Заурбек Садаханов, передает "Интерфакс".

"Сегодня мы направили ходатайство следствию, в котором просим предоставить возможность сделать биопсию. В условиях больницы СИЗО биопсию провести невозможно, поэтому мы просим, чтобы это было сделано в гражданской больнице", – заявил Садаханов.

Онкологическое заболевание у Хамзата Бахаева заподозрил врач медицинской части "Матросской Тишины", где содержат обвиняемого. Ранее m24.ru сообщало, что другой обвиняемый по делу об убийстве Немцова Заур Дадаев прошел психолого-психиатрическую экспертизу.

Все пятеро обвиняемых по этому делу в ближайшее время должны пройти психиатрическую экспертизу. Сейчас следствие назначает проверки, некоторых обвиняемых уже ознакомили с соответствующими постановлениями.

Напомним, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Заур Дадаев. Шестой подозреваемый при задержании покончил с собой.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия".