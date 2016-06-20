Опознаны почти все погибшие в Карелии дети

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Тела почти всех из 13 погибших в Карелии детей прошли процедуру опознания в судебном морге в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Неопознанным остается одно тело.

Процедура опознания на сегодня завершена. Тела опознают в судебно-медицинском морге Москвы № 2 по адресу: Тарный проезд, дом 3. Процесс сопровождают 12 психологов МЧС.

Как сообщили m24.ru в ГУ МЧС по республике Карелия, погибли 13 детей из Москвы, еще один ребенок считается пропавшим без вести, его поиски продолжаются.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Сотрудники СК изъяли в карельском управлении Роспотребнадзора документацию по проверке лагеря на Сямозере. В прошлом году к лагерю были претензии из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и в отношении руководства было возбуждено дело об административном правонарушении.

По словам главы МЧС Владимира Пучкова, лагерь будет закрыт.