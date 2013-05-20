Следствие просит арестовать полицейского, задавившего женщину

Фото: ИТАР-ТАСС

Следствие ходатайствует об аресте полицейского, подозреваемого в нарушении ПДД, в результате чего погибла женщина. Инцидент произошел в Серебряно-Прудском районе Подмосковья 17 мая.

По версии следствия, старший сержант полиции ехал на личном автомобиле Chevrolet Cruze по автодороге Успенское – Серебряные пруды и сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

Сотрудник полиции, не останавливаясь, покинул место происшествия. Как выяснилось позже, полицейский в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Свою причастность к аварии мужчина отрицает, утверждая, что за рулем автомобиля находилась супруга. Однако по результатам проверки его версия была опровергнута, а сам полицейский уволен из органов внутренних дел.

"Учитывая, что подозреваемый знаком с очевидцами и свидетелем, не исключено, что, находясь на свободе, он может оказать на них воздействие для изменения показаний, в связи с этим следствие ходатайствует об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщается в пресс-релизе ГСУ СК по Московской области.