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Следствие

20 февраля, 16:33

Оперативники закрыли подпольный игровой клуб на востоке столицы

следствие закрытие оперативники нелегальный игровой клуб

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

19 февраля столичные оперативники закрыли подпольный игровой клуб, расположенный в доме на Зеленом проспекте, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Полицейские изъяли 35 единиц игрового оборудования, вскоре будет принято процессуальное решение. Сейчас правоохранители пытаются разыскать и задержать организаторов подпольного бизнеса.

Ранее был закрыт и подпольный игровой клуб на севере Москвы. В нелегальном игорном заведении правоохранители изъяли 74 единицы оборудования.

Незаконный клуб располагался в одном из офисных центров на Волоколамском шоссе. Во время проверки в игровом зале находилось 15 посетителей.

В отношении сотрудников заведения, которые находились в клубе в момент проверки, составили протоколы об административном правонарушении. Полиция разыскивает организаторов нелегального бизнеса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, московская полиция намерена ужесточить наказание организаторам подпольных казино: из статьи о незаконном предпринимательстве будет убран финансовый порог.

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