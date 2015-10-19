Инспектора столичного Ростехнадзора обвиняют в получении взятки

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

На инспектора московского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору завели уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом", сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

"По версии следствия, в октябре 2015 года 42-летний мужчина, являясь инспектором управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору получил взятку в размере 250 тыс. рублей от сотрудника коммерческой организаций, за продление срока действия лицензии и составление положительного акта проверки деятельности компании", – говорится в сообщении.

Мужчине предъявили обвинение, сейчас он находится под домашним арестом. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, на прошлой неделе в центральном управлении Ростехнадзора в Газетном переулке оперативники ФСБ совместно с сотрудниками Следственного комитета задержали исполняющего обязанности главы центрального управления ведомства Владимира Ивченко. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере в составе организованной группы.

По данным следствия у Ивченко были сообщники, которые также сейчас задержаны. По предварительным подсчетам силовиков, всего участниками преступной группы было получено более 200 взяток. Только при обыске в доме и кабинете Ивченко было изъято 7 миллионов рублей