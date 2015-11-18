Бомба на борту А321 могла быть заложена под пассажирским сиденьем – СМИ

Фото: Suliman el-Oteify/AP/ТАСС

Взрыв на борту А321 произошел не в багажном отделении самолета, а в салоне, сообщает "Коммерсант". По одной из версий, бомбу могли заложить под сиденье у окна в хвостовой части самолета, так как эпицентр взрыва якобы был в конце салона.

Срабатывание бомбы привело к разрушению шпангоута и разгерметизации салона. Самолет развалился в воздухе, и в первую очередь от него оторвалась хвостовая часть.

Напомним, крушение Airbus A321 объявили террористическим актом. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, эксперты нашли среди обломков и в багаже следы взрывчатки – бомба сработала во время полета. По словам руководителя ведомства, сработало самодельное взрывное устройство мощностью до килограмма в тротиловом эквиваленте.

Владимир Путин уже причислил катастрофу к наиболее кровавым преступлениям и пообещал, что спецслужбы "найдут виновников теракта в любой точке мира и покарают".

О том, что на борту самолета сработала бомба, заявляли и американские следователи. Эксперты полагают, что устройство могли заложить близ линии подачи топлива самолета. Мощность была рассчитана на то, чтобы после взрыва загорелось горючее.

Утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.