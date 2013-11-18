Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября 2013, 13:00

Происшествия

Следователи СК изъяли документацию авиакомпании "Татарстан"

Бортовые самописцы разбившегося боинга расшифруют в Москве

Следователи СК изъяли документацию в авиакомпании "Татарстан" и в Домодедово, имеющую отношение к делу о крушении Boeing-737 в Казани.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, выемка документов нужна для оценки контроля за оператором воздушного судна.

Кроме того, с места крушения были изъяты биологические образцы для назначения геномных экспертиз с целью установления личностей погибших.

Напомним, в 19.25 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. По предварительным данным, погибли все находившиеся на борту, - 44 пассажира и 6 членов экипажа.
Самолет упал при заходе на посадку, после чего загорелся. Лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан" рейс U9 363.

Ссылки по теме


В Казани создан штаб по координации работы медиков, который возглавляет заместитель министра здравоохранения Айрат Фаррахов. В настоящее время опознаны тела десяти погибших, на место крушения прибыл глава МЧС России Владимир Пучков и ожидается прилет начальника Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Основными версиями случившегося называют отказ техники и ошибку пилотирования.

Сайты по теме


Сюжет: Крушение самолета в аэропорту Казани
следствие авиакомпании следователи документация

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика