Причины захода Boeing на второй круг посадки в Казани неясны – СК

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи Приволжского СК не установили причины, по которым разбившийся в Казани Boeing заходил на второй круг.

"По непонятным причинам борт ушел на второй круг", - цитирует РИА Новости руководителя Приволжского следственного управления СКР на транспорте Александра Полтинина.

Как сообщалось ранее, экипаж самолета сообщал о технической неисправности диспетчерам аэропорта, однако таких данных у Следственного комитета нет.

В настоящее время на месте работают более 1200 человек и свыше 240 единиц техники, бортовые самописцы лайнера пока не найдены.

Напомним, вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. Погибли все находившиеся на борту - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

Самолет упал в 19.25 при заходе на посадку, после чего загорелся. Лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан", рейс U9 363.

В настоящее время опознаны тела десяти погибших – девяти москвичей и одного жителя Московской области.

Аэропорт Казани закрыт до 12.00, все рейсы перенаправляются в Чебоксары, Ижевск и Нижнекамск.