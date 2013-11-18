Опознаны тела десяти погибших в авиакатастрофе Boeing-737

Тела десяти погибших в авиакатастрофе самолета Boeing-737 под Казанью опознаны. Примерно к 1 часу ночи 18 ноября опознание тел было завершено, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах региона.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что девять из опознанных погибших являются жителями Москвы и один житель Подмосковья.

По словам заместителя министра здравоохранения России Айрата Фаррахова, в Казань бортом МЧС прилетели представители Минздрава РФ, Российского центра судебной экспертизы, скоро вылетает и второй борт.

"Прибудут специалисты института имени Сербского, а также специалисты по ДНК, которые будут заниматься идентификацией тел погибших", - сообщил журналистам Фаррахов.

По сообщению агентства РИА Новости, в настоящее время началась экстренная проверка документов авиакомпании "Татарстан" и выемка документов.

Однако, "Интерфакс" сообщает, что прибывшая в Казань группа следователей центрального управления еще не приступила к рассмотрению документов авиакомпании "Татарстан", чей самолет разбился в Казани.

"К выемке документов следователи приступят сегодня с началом рабочего дня. Возможно, в 7 утра или в 8", - цитирует агентство пресс-секретаря авиакомпании Гульназ Миннихановой.