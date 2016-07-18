Избившему на Арбате девушку предъявлено обвинение по двум статьям

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Напавшему на девушку на Арбате бизнесмену предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса, передает ТАСС.

Эраст Матаев обвиняется в умышленном уничтожении имущества и в нанесении побоев. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Инцидент произошел 25 июня на Старом Арбате. Черный BMW ехал по пешеходной зоне и расталкивал прохожих бампером. Одна из девушек начала снимать происходящее на камеру. В этот момент бизнесмен Эраст Матаев, который находился в автомобиле в качестве пассажира, вышел из него, разбил телефон девушки и начал ее избивать.

Сначала в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". После обращения председателя комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Антона Цветкова к начальнику ГУ МВД России по Москве Анатолию Якунину, дело переквалифицировали, усмотрев в действиях Матаева дополнительные отягчающие обстоятельства. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, суд арестовал на 15 суток водителя BMW Артема Ермакова, который был участником конфликта. Как выяснилось, он был лишен водительского удостоверения и не имел права садиться за руль.

В отношении Ермакова возбуждено еще несколько административных протоколов: за неоплату штрафов и выезд на встречную полосу движения.