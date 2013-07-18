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18 июля 2013, 10:13

Происшествия

Дело экс-ректора МАРХИ Кудрявцева будет направлено в суд

Фото: ИТАР-ТАСС

Главное следственное управление СКР по Москве завершило следственные действия по делу бывшего ректора Московского архитектурного института (МАРХИ) Александра Кудрявцева и завкафедрой Ильи Лежавы.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в ближайшее время дело будет передано для утверждения обвинения и дальнейшего направления в суд.

Напомним, в октябре 2012 года в отношении Кудрявцева и Лежавы было возбуждено уголовное дело по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Мошенничество".

По данным следствия, в 2002-2008 годах ректор с соучастником приняли участие в долевом строительстве дома для сотрудников института, но скрыли этот факт от бухгалтерии МАРХИ и ученого совета вуза.

Инвесторы перечислили деньги на счета фирм, минуя институт. В результате жилье не было построено, а 127 миллионов рублей, предназначенных для дома, были украдены соучастниками.

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