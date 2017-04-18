Мужчина прыгал по крышам автомобилей в центре Москвы

Фото: m24.ru/Роман Балаев
Полиция задержала мужчину, прыгавшего по крышам припаркованных автомобилей в центре Москвы, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел на улице Пречистенка в районе дома № 27. Личность мужчины установить не удалось ввиду его неадекватного поведения. Он был передан психиатрам.
Заявление о нанесении повреждений машинам подали уже четверо автовладельцев. Полиция проводит проверку.
В сентябре прошлого года водитель затеял драку с пассажиром, который пробрался на крышу автобуса и принялся танцевать. Необычный инцидент произошел на Комсомльском проспекте.
За потасовкой могли наблюдать прохожие и автомобилисты. Некоторые снимали драку на видео.