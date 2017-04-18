Мужчина прыгал по крышам автомобилей в центре Москвы

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Полиция задержала мужчину, прыгавшего по крышам припаркованных автомобилей в центре Москвы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Пречистенка в районе дома № 27. Личность мужчины установить не удалось ввиду его неадекватного поведения. Он был передан психиатрам.

Заявление о нанесении повреждений машинам подали уже четверо автовладельцев. Полиция проводит проверку.

В сентябре прошлого года водитель затеял драку с пассажиром, который пробрался на крышу автобуса и принялся танцевать. Необычный инцидент произошел на Комсомльском проспекте.

За потасовкой могли наблюдать прохожие и автомобилисты. Некоторые снимали драку на видео.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/401]Как правильно обращаться к участковому[/URLEXTERNAL]