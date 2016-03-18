Участницу погрома в Манеже отправили под домашний арест

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Женщину, задержанную за повреждение экспонатов выставки в Манеже, отправили под домашний арест, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство дознавателя. Ранее в отношении девушки была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, но подозреваемая ее нарушила и скрывалась от органов дознания.

Напомним, 14 августа 2015 года представители движения "Божья воля" ворвались на выставку "Скульптуры, которых мы не видим" в московском Манеже, заявив, что ее экспонаты оскорбляют чувства верующих. Были повреждены несколько произведений.

По факту погрома было возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение культурных ценностей". По данным полиции, ущерб, причиненный экспонатам выставки, составил около 196 тысяч рублей.