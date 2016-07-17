Ребенок упал с девятого этажа дома

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мальчика в результате падения с девятого этажа дома, сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

Ребенок был обнаружен вблизи жилого дома, расположенного по Борисовскому проезду, с повреждениями характерными для падения с большой высоты. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

По предварительной информации, падение ребенка произошло из-за того, что мальчик оперся руками на москитную сетку, которая порвалась.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Сегодня же на востоке Москвы девятилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Девочка чудом осталась жива, сейчас она находится в больнице. По предварительным данным, девочка также облокотилась на москитную сетку.