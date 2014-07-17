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Происшествия

17 июля 2014, 09:52

Дело убийцы болельщика из Пушкино передано в суд

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Следователи подмосковного управления СКР передали в суд дело Жахонгира Ахмедова, обвиняемого в убийстве болельщика "Спартака" Леонида Сафьянникова, сообщает пресс-служба ведомства.

Ахмедов обвиняется по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения" и "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба".

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Напомним, что вечером 13 мая в Московской области у въезда на рынок около железнодорожной станции "Пушкино" произошел конфликт между Ахмедовым и жителем Пушкино Леонидом Сафьянниковым. По предварительной информации было установлено, что Ахмедов ударил Сафьянникова по голове, от чего потерпевший упал, ударившись головой об асфальт. В последующем он скончался в больнице, не приходя в сознание.

После совершения убийства Ахмедову удалось скрыться и сбежать в Узбекистан. Там он был задержан. Отмечается, что к его задержанию были привлечены диаспора, родственники и правоохранительные органы Узбекистана.

15 мая жители района собрались в память о Сафьянникове, в результате начались беспорядки, в ходе которых было задержаны около 40 человек. На них составили протоколы об административных правонарушениях и отпустили домой. В Пушкино после инцидента был закрыт рынок, где убили болельщика. ФМС выявила там коло 140 нелегальных мигрантов, их готовят к депортации.

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