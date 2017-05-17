Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая 2017, 21:00

Происшествия

Фигурирующий в деле Захарченко генерал-майор полиции Лаушкин уволен

Фото: ТАСС/YAY/Julija Sapic

Уволен начальник Управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Алексей Лаушкин, сообщает ТАСС.

Фамилия Лаушкина фигурирует в уголовном деле полковника Дмитрия Захарченко.

Как сообщили в пресс-службе МВД России, распространяемая в СМИ информация не соответствует действительности. Лаушкин не служит в МВД с 2016 года.

17 мая стало известно, что Захарченко подозревают в получении взятки в размере 800 тысяч долларов при посредничестве сотрудника ФСБ и генерала МВД.

Сюжет: Дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко
следствие уголовное дело оборона генералы Росгвардия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика