Фигурирующий в деле Захарченко генерал-майор полиции Лаушкин уволен

Уволен начальник Управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Алексей Лаушкин, сообщает ТАСС.

Фамилия Лаушкина фигурирует в уголовном деле полковника Дмитрия Захарченко.

Как сообщили в пресс-службе МВД России, распространяемая в СМИ информация не соответствует действительности. Лаушкин не служит в МВД с 2016 года.

17 мая стало известно, что Захарченко подозревают в получении взятки в размере 800 тысяч долларов при посредничестве сотрудника ФСБ и генерала МВД.