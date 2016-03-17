Форма поиска по сайту

Минкульт будет сотрудничать со следствием по делу о хищении госсредств

Министерство культуры России получило команду сотрудничать со следствием по делу о хищении госсредств при проведении реставрационных работ. Об этом сообщил журналистам министр Владимир Мединский.

"Минкультуры дана команда сотрудничать со следствием и оказывать всяческую поддержку. Команда дана вчера", – цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-служба министерства также сообщила, что ведомство оказывает содействие следствию, предоставляя все необходимые документы. "Мы как никто заинтересованы в установлении истины и наведении порядка", – отмечалось в сообщении.

Напомним, ряд высокопоставленных чиновников министерства культуры и предпринимателей был задержан по делу о хищении десятков миллионов рублей, выделенных министерству на реставрацию объектов культурного наследия.

Среди задержанных – замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Борис Мазо, директор подведомственного министерству ФГКУ "Центрреставрация" Олег Иванов, глава компании "БалтСтрой" Дмитрий Сергеев и ее управляющий Александр Коченов.

